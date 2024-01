Editors

Editors-in-Chief

Michael C. Frank, Stanford University

Asifa Majid, University of Oxford

Managing Editor

Heidi Baumgartner, Stanford University

Section Editors

Adrian Alsmith, King’s College London

H. Clark Barrett, UCLA

Marina Bedny, Johns Hopkins University

Tom Griffiths, Princeton University

Daniel Haun, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Evan Kidd, Australian National University

Colin Klein, Australian National University

Jim Rehg, University of Illinois Urbana Champaign

Frédérique de Vignemont, Institut Jean-Nicod, CNRS

Editorial Advisory Board

Mike Burton, University of York

Stella Christie, Tsinghua University

Rick Dale, UCLA

Rob Goldstone, Indiana University

Ulrike Hahn, Birkbeck, University of London

Cecelia Heyes, University of Oxford Mutsumi

Mutsumi Imai, Keio University

Frank Keil, Yale University

Nora Newcombe, Temple University

Andy Perfors, University of Melbourne

Rob Wilson, University of Western Australia